Kardeşinin düğünü için masa sandalye taşırken kazada hayatını kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, abisinin düğün hazırlıkları için traktörle masa ve sandalye taşıyan 22 yaşındaki Muhammet Demir geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

28 Eylül 2025 14:57
Kardeşinin düğünü için masa sandalye taşırken kazada hayatını kaybetti

Olay, Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde meydana geldi. Yarın yapılacak düğün öncesi abisine destek olmak isteyen Muhammet Demir, akrabalarıyla birlikte düğün alanına masa ve sandalye taşımaya başladı. Eşyaların traktör römorkuna yüklenmesinin ardından dönüş yolunda traktörün ön kısmına oturan Demir, seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü.

Sürücünün ani fren yapmasına fırsat kalmadan traktörün altında kalan Muhammet Demir ağır yaralandı. Çevredekilerin müdahalelerine rağmen Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberin köye ulaşmasıyla düğün evinde büyük üzüntü yaşandı. Gelin ve damadın mutluluk günü bir anda hüzne dönüşürken, düğün hazırlıkları yarıda kaldı. Köy halkı, kısa süre önce düğün için hazırlanan eve bu kez taziye için geldi.

Muhammet Demir'in cenazesi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Kuşburnu köyü mezarlığında toprağa verilecek.

