Yemek yerken bacağına mermi saplandı!

Aydın'da bir restoranda yemek yiyen İrem Nur Karacasulu'ya yorgun mermi isabet etti.

Olayın Detayları

Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde, 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile birlikte bir restoranda yemek yerken beklenmedik bir olay yaşandı. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında şiddetli bir acı hissetti. Hemen ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yorgun Mermi ile Yaralanma

Hastanede yapılan incelemede, Karacasulu'nun bacağına yorgun mermi isabet ettiği ve bu nedenle yaralandığı tespit edildi. Bacağına saplanan mermi çıkarıldıktan sonra, Karacasulu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Polis Soruşturması

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



