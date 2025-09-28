Yemek yerken bacağına mermi saplandı!
Aydın'da restoranda yemek yiyen İrem Nur Karacasulu, yorgun merminin hedefi oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:36, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 15:37
Aydın'da bir restoranda yemek yiyen İrem Nur Karacasulu'ya yorgun mermi isabet etti.
Olayın Detayları
Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde, 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile birlikte bir restoranda yemek yerken beklenmedik bir olay yaşandı. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında şiddetli bir acı hissetti. Hemen ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yorgun Mermi ile Yaralanma
Hastanede yapılan incelemede, Karacasulu'nun bacağına yorgun mermi isabet ettiği ve bu nedenle yaralandığı tespit edildi. Bacağına saplanan mermi çıkarıldıktan sonra, Karacasulu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Polis Soruşturması
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.