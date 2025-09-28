Kahramanmaraş'ta sır barajı'nda balık ölümleri!
Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'nda binlerce balığın ölümüyle ilgili şok edici görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar tedirgin, uzmanlar ise fabrika atıklarını işaret ediyor.
Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'nın Sır Barajı'na döküldüğü bölgede binlerce balık öldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sır Barajı'nda meydana gelen olayda çok sayıda balık öldü.
Tekneyle baraj göletine çıkan bir vatandaş, yaşanan balık ölümlerini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde balıkların su yüzeyini kapladığı görüldü.
Balık ölümlerinin fabrikalardan baraj ve çaya bırakılan atıklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.