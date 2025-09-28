Trump-Erdoğan görüşmesi CNN Türk'te kavga çıkardı

CNN Türk televizyonundaki "Gece Görüşü" programı, gergin anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin konuşulduğu programda, sunucu Hande Fırat ve yorumculardan Melik Yiğitel birbirine girdi.

Hande Fırat: Şov yapma

Melik Yiğitel: Ne şovu ya!

Hande Fırat: Bağırma

Melik Yiğitel: Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat. Sen de, o da o da. Buna izin vermem.

Hande Fırat: Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!

Melik Yiğitel: Sabahtan beri görüşmenin içeriğine dair bir şey söylediniz mi? Bir tane cümle kurdunuz mu?

Hande Fırat: Elli tane cümle kurduk kime şov yapıyorsun burada? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp edersin. Kaç yıllık arkadaşınım.

Zafer Şahin: Arkadaşlar birbirimizi kıracak laflar etmeyelim.





METİNER: CNN TÜRK BU HALİYLE İKTİDARA ZARAR

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşıp CNN Türk'te "yenilenme" çağrısı yaptı. Metiner, "CNN Türk iyi yönetilmiyor. Sil baştan yenilenmesi şart. Bu haliyle iktidara da zarar, Demirören ailesine de" ifadelerini kullandı.



