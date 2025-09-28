Trump-Erdoğan görüşmesi CNN Türk'te kavga çıkardı
CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Melik Yiğitel arasında tansiyon yükseldi. Ekranlar da yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 17:25, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 17:44
CNN Türk televizyonundaki "Gece Görüşü" programı, gergin anlara sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin konuşulduğu programda, sunucu Hande Fırat ve yorumculardan Melik Yiğitel birbirine girdi.
Hande Fırat: Şov yapma
Melik Yiğitel: Ne şovu ya!
Hande Fırat: Bağırma
Melik Yiğitel: Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat. Sen de, o da o da. Buna izin vermem.
Hande Fırat: Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!
Melik Yiğitel: Sabahtan beri görüşmenin içeriğine dair bir şey söylediniz mi? Bir tane cümle kurdunuz mu?
Hande Fırat: Elli tane cümle kurduk kime şov yapıyorsun burada? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp edersin. Kaç yıllık arkadaşınım.
Zafer Şahin: Arkadaşlar birbirimizi kıracak laflar etmeyelim.
September 28, 2025
METİNER: CNN TÜRK BU HALİYLE İKTİDARA ZARAR
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşıp CNN Türk'te "yenilenme" çağrısı yaptı. Metiner, "CNN Türk iyi yönetilmiyor. Sil baştan yenilenmesi şart. Bu haliyle iktidara da zarar, Demirören ailesine de" ifadelerini kullandı.