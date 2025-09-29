Düğün yemeği 21 kişiyi hastanelik etti
Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğünü açıkladı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.