Kayseri'de alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayseri'de alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin

Kayseri'de alkollü halde çıkan ve şoför olduğunu iddia eden şahsın ehliyetine el konuldu. Şahıs, "Ekmeğimi sen mi vereceksin?" diyerek polisi suçladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 07:38, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 08:52
Yazdır

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri M.E. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından alkol testi yapılan M.E., 2.3 promil alkollü çıktı.

Ehliyetine el konulacağını anlayınca polisle tartışan M.E.,

"Ekmeğimi sen mi vereceksin?"

 diyerek ekipleri suçladı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen M.E.'ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak 11 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

M.E., 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber