Sponsorlu İçerik
Uluslararası Uzay Kongresi Sydney'de başlıyor

Dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) Sydney'de başlıyor, Türk firmaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden kongreye geniş katılım sağlanacak.

29 Eylül 2025 09:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-3 Ekim'de Sydney'de düzenlenecek IAC 2025'te Türkiye pavilyonu da sahne alacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) pavilyonunda SAHA İstanbul, ASELSAN, Ctech, DeltaV, Poloptech, ROKETSAN, Technocar, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, Türksat, İTÜ ve ODTÜ Türkiye'nin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini, bilimsel kapasitesini ve işbirliğine dayalı yaklaşımını dünya kamuoyuyla buluşturacak.

Aynı zamanda, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde 77'ncisi Antalya'da düzenlenecek IAC için yürütülen hazırlıklar, kongre süresince yapılacak sunumlar, işbirliği fırsatları ikili görüşmeler ve tanıtım etkinlikleriyle anlatılacak.

Uluslararası uzay ajansları, küresel şirketler, bilim insanları ve sektör temsilcileriyle yürütülecek temaslar kapsamında, IAC 2026 Antalya'ya yönelik ön kayıt ve katılım talepleri toplanacak, ayrıca etkinlik organizatörü Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) yönetimi ve üye kuruluşlara, IAC 2026 hazırlık sürecine ilişkin ilerleme raporları sunulacak.

"IAC 2026 Antalya, gençlerimiz için yeni ufuklar açacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı doğrultusunda uzay alanındaki kabiliyetlerini geliştirme ve küresel işbirliklerini güçlendirme yönünde kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin önümüzdeki yıl Antalya'da gerçekleştirilecek olması, bu doğrultudaki iddia ve irademizin tescili niteliğindedir. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, girişimcileri ve karar vericileri bir araya getirecek bu organizasyon, ülkemizin teknoloji, üretim ve inovasyon gücünün dünyaya tanıtılması için önemli bir platform işlevi görecek. Uzayın farklı sahalarında yeni işbirliklerine kapı aralayacak. Ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı uluslararası bilimsel etkinlik olacak. IAC 2026 Antalya'yı, gençlerimiz için yeni ufuklar açacak olması dolayısıyla da kıymetli ve önemli buluyoruz."

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da bu kongrede sergileyecekleri performansın, IAC 2026 Antalya'nın ölçeğini ve iddiasını dünyaya önceden göstereceğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Pavilyonu, uydudan, faydalı yüke, fırlatma araçlarından yer istasyonlarına ve yazılım-algoritma çözümlerine ilişkin üretim ve inovasyon kabiliyetlerimizi ticarileştireceğimiz bir hızlandırıcı olacak. Sydney'de sorumlu ve güvenli uzay vizyonuyla, savunma ve havacılık sanayimizin çift kullanımlı teknolojilerini ve uzaya özgün teknolojilerimizi küresel ekosistemiyle buluşturacak, ev sahipliği yapacağımız IAC 2026'yı, Türkiye'nin mühendislik aklını ve üretim disiplinini dünya ligine taşıyan dönüştürücü bir eşik haline getireceğiz."

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da "Türkiye Pavilyonu ile sadece teknolojik yetkinliklerimizi değil, aynı zamanda Türkiye'nin büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de dünyaya göstereceğiz. Hedefimiz, IAC 2026'yı tarihin en yüksek katılımlı ve en etkili Uluslararası Uzay Kongresi haline getirmektir" ifadesini kullandı.

