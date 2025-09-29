Adıyaman'da, başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Adıyaman'da, başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde yolda yürüyen A.E., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan A.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.