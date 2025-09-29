Sağlık Bakanlığı personel alımında bazı branşlarda kontenjanlar düştü

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap sözleşmeli personel alımı kapsamında bazı branşlarda kontenjanlarda düşüş yaşandı.

İlk alımda bin 280 ebe alınırken, ikinci alımda bu sayı 805'e geriledi. Benzer şekilde, hemşire kontenjanında da düşüş yaşandı. İlk alımda 7 bin 597 hemşire alınırken, ikinci alımda bu sayı 6 bin 445 olarak belirlendi.

Öte yandan ilk etapta yer almayan bazı branşlara da ikinci alımda yer verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı bu etapta 50 avukat ve 40 mimar alımı gerçekleştirecek.