Gençlere yeni nesil saldırı: Elektronik sigara

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaralara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektronik sigaranın sıvının pille ısıtılan bobin sayesinde gaz hale geçtiği bir ürün olduğunu anlatan Kara, başta nikotin olmak üzere birçok polisiklik karbon ile uçucu metaller gibi zararlı maddelerin bunun içinde bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kara, bunların tamamının gençlerde bağımlılık yaptığına, başta beyin olmak üzere birçok sistemin gelişmesi ve faaliyetlerine de olumsuz etkisine dikkati çekerek, tütün ve tütün ürünleriyle ilgili hem Türkiye hem de dünyada çok başarılı yürütülen stratejiler ve uygulamalar olduğunu vurguladı.

Tütün endüstrisinin yeni müşteriler kazanmak ve kazançlarını devam ettirmek adına gençlere yeni ürünler sunmayı hedeflediğini, bu kapsamda elektronik sigarayı geliştirdiğini ifade eden Kara, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre elektronik sigarada 16 bin çeşit aroma olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Kara, bu aromaların gençleri cezbedip, kandırdığına ve onları zararlı bir madde kullanmaya ittiğine dikkati çekerek, "Bu aromalarla başlayan nikotin bağımlılığı zamanla 'çoklu' kullanıcı diye tarif edilen normal sigara içmeye de gidiyor. Yeni kuşakta, gençlerde sigara kullanımı oldukça düşük ama nikotin bağımlılığını bu yeni ürünlerle maalesef başlatıyorlar. Ardından bu kullanıcıların bir kısmı konvansiyonel, klasik tütün ve sigarayla bağımlılıklarına devam ediyor. Yani çoklu kullanıcı oluyorlar." dedi.

Elektronik sigaraların ambalajlarıyla da gençlerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığını vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Üzerlerinde dijital rakamlar, uygulamalar hatta bazı ülkelerde dijital oyun şeklinde kullanılan elektronik sigaralar olduğunu da biliyoruz. Bu aslında baktığınızda tütün endüstrisinin hep yaptığı insanların kendini iyi hissetmesi, farklı hissetmesi, toplumda ayrıştırılabilir, gösterilebilir olması duygusuna hitap etmelerinden kaynaklı, daha modern, daha yeni, daha onları belirgin hale getiren ürünlere doğru bir meyil söz konusu. Biz, bilim insanları olarak biliyoruz ki 'zararı azaltılmış' demek zararsız demek değildir. Elektronik sigaranın etkileriyle ilgili bilimsel veriler gelmeye devam ediyor ve gelen verilerin tamamı bunların insan sağlığına çok yönlü zararlı olduğu yönünde. 'Elektronik sigara, normal sigaraya göre daha az zararlı.' diyerek, masumlaştırılmasının altında havalı, güzel görünmesi, arkadaşlarının o malzemeyi kullanıyor olması gibi maalesef hafifletici sebepler var."

Doç. Dr. Kara, elektronik sigaraların içinde yer alan "tetrahidrokanabinol"ün esrarın ham maddesi olduğunun altını çizdi.

Bu maddenin bazı ülkelerde çocukların ve gençlerin "elektronik sigara, buhar kullanıyorum" başlığı altında aslında uyuşturucuya yönelmesine neden olduğuna işaret eden Kara, "Kullanıcıların ani akciğer yetmezliğine sebep olması, hastaneye yatması, ölümcül durumlarla karşılaşmasına dair çok geniş veriler var. Veri gelmeye de devam ediyor. Biz bunların olasılığını gördüğümüz için bugünden bütün gençleri, bütün toplumu uyarmak istiyoruz. 'İş işten geçti.' demeden bugünden zararları potansiyel izlenilen bu ürünlerden uzak durun." diye konuştu.

Doç. Dr. Kara, elektronik sigaranın içinde nikotini taşımak için "propilen glikol" ile "E vitamini asetatı" gibi maddelerin bulunması gerektiğini belirterek, doğru okunmadığı takdirde bunların bir kısmının gıda boyası veya tatlandırıcı olarak kullanıldığının düşünülebileceğini kaydetti.

"Bu işler için kullanılıp yutulduğunda sindirim sisteminde zararı yok. Ancak bu ürünleri akciğerlerimize çektiğimizde çok ciddi harabiyet yaratıyor." diyen Kara, bu organda adeta Kovid-19 benzeri bir reaksiyona ve akciğer yetmezliğine neden olduğuna işaret etti.

"Elektronik sigara gençlere karşı büyük bir saldırı"

Doç. Dr. Kara, elektronik sigaraya karşı gençlere şu uyarılarda bulundu:

"Elektronik sigaraları tütün endüstrisi, gizli reklamlar, sosyal medya kanalları, akran etkileşimi gibi belki size normal gelen şekillerde gençlere ve çocuklara karşı kullanıyor. Bu, gençlere karşı büyük bir saldırıdır. Lütfen sağlık profesyonellerinin önermediği, sağlık çalışanları tarafından da önerilmeyen zararları belirtilen herhangi bir ürünü hayatınıza sokmayın. Sevgili sigara kullanıcıları, eğer bir kişi size bu ürünlerin sigara bıraktırmayla ilgili etkisi olduğunu dile getiriyorsa bilin ki yalan söylüyor. Çünkü bu ürünlerin sigara bıraktırdığına dair herhangi bir ispat yok. Aksine kişilerin nikotin bağımlılık döngüsünden çıkmasına engel oluyor ve insanların nikotinin kullanma şeklini çeşitleyerek hayatlarını nikotin bağımlısı olarak sürdürmesine sebep oluyor."