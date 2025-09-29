TRT Spor Kanalında 2 ayrılık

Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon Instagram hesaplarından; 'BUNDAN BÖYLE NOWSPOR VE NOW EKRANLARINDAYIZ' mesajını paylaştı.

Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon'un NOW SPOR kanalına transferini Ersin Düzen şu sözlerle duyurdu: 'Değerli takipçilerim, size güzel bir haberim var. NOW Spor ailesi sizlerin ilgisiyle büyümeye devam ediyor. Yıllarca beraber çalıştığım sevgili Erbatur Ergenekon ve Veli Yiğit artık sadece NOW'da olacak.

İki kıymetli meslektaşıma hoş geldiniz diyorum. İlk buluşmamız bu akşam 22.00'de. Birlikte nice güzel yayınlara ' paylaşımında bulundu