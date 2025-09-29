Elazığ'da yola fırlayan çocuk ölümden döndü
Elazığ'da annesinin elini bırakarak bir anda yola fırlayan 4 yaşındaki çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 14:15, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 14:16
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde annesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.A., bir anda koşarak yola çıktı.
Bu sırada yolda ilerleyen Y.K. idaresindeki 44 AFF 210 plakalı aracın yan kısmı çocuğa değdi.
Yere düşen çocuk hafif yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgi inceleme yaptı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.