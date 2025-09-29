Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Elazığ'da yola fırlayan çocuk ölümden döndü

Elazığ'da annesinin elini bırakarak bir anda yola fırlayan 4 yaşındaki çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

29 Eylül 2025
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde annesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.A., bir anda koşarak yola çıktı.

Bu sırada yolda ilerleyen Y.K. idaresindeki 44 AFF 210 plakalı aracın yan kısmı çocuğa değdi.

Yere düşen çocuk hafif yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgi inceleme yaptı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

