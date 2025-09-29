Şanlıurfa'da organize suç örgütüne operasyon düzenlendi

Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında başarılı bir çalışma gerçekleştirildi...

Yaşanan gelişmede, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen organize suç örgütü elebaşı ile 18 şüpheli, iş yeri çalışanlarını silahla darbettikleri ve yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

VİRANŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyona ilişkin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, örgüt üyelerinin şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş adamlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı Kanuna muhalefet', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'eziyet' suçlarından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN 8'İ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 4'ü ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.