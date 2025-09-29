Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Vali resti çekti: Şehri karalayan dizi ve filmlerin çekilmesine izin yok

Gerekli müdürlüğe talimat verdiğini belirten Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'nın imajını bozma konusunda bu tür filmlere dizilere bundan sonra müsaade yok. Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmiyorum" dedi.

Haber Giriş : 29 Eylül 2025 15:33, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 15:36
Adana Valiliği'nde Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, 2024 ve 2025 yılı Ağustos aylarının asayiş olaylarının verilerini açıkladı. Verilerin ardından Vali Köşger, şehri karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmeyeceğini ilan etti.

"Kasten yaralama arttı, cinayet düştü"

Vali Köşger," Kişilere karşı işlenen suçlar çerçevesinde, konut dokunulmazlığının ihlali 13'den 17'ye yükselmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 16'dan 15'ye düşmüştür. Çocuğun cinsel istismarı 31'den 32'ye yükselmiştir. Kasten yaralama olayları 684'den 699'a yükselmiştir. Cinsel saldırı 15'den 16'ya yükselmiştir. Kasten öldürme olayları Ağustos 2024'te 7 iken, Ağustos 2025'te 6'ya düşmüştür. Tehdit suçu 664'ten 653'e düşmüştür. Cinsel taciz 21'den 19'a düşmüştür. Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu 77'den 79'a yükselmiştir" dedi.

Suçlarla ilgili istatistik verileri tek tek paylaşan Vali Köşger,"Toplam olay sayısı 2024 Ağustos ayında 390 iken, 2025 Ağustos ayında 284 olarak gerçekleşmiş. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç kapsamındaki olay sayılarında 106 olay azalış meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda toplam olay sayısında kaydedilen yüzde 27'lik azalma, bu alandaki önleyici tedbirlerin ve hızlı müdahale mekanizmalarının etkisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, suç türlerine göre dağılım incelenerek düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi için hedefe yönelik çalışmaların sürdürülmesi önem taşımaktadır" diye konuştu.

Adana'da Suriyeli sayısının da 182 bine düştüğüne değinen Köşger, geçtiğimiz ayda birkaç defa organize bir şekilde Suriye'ye dönmek isteyen vatandaşları gönderdiklerini söyledi.

"Adana'nın imajını bozan film ve dizilere bundan sonra müsaade yok"

Adana'nın suç algısındaki imajına değinen Vali Köşger, "Bu işler çok kısa sürede oluşmuş bir şey değil. Adana ile ilgili maalesef o televizyon dizileriyle başlayan, belki daha öncesinde süre gelen bir şey var. Sosyal olaylar 1 günde 5 günde oluşmadığı gibi, değiştirmekte çok kolay olmuyor. Geldiğimde beri dile getiriyorum, Adana'nın imajını değiştirmememiz lazım. Adana'nın hak etmediği bir imaj var. Adana insanları ürettiği huzurla bölüştüğü paylaştığı her türlü kardeşçe bir arada birçok unsuru bir arada yaşayabildiği nadir şehirlerden bir tanesidir. Adana'nın imajını hep beraber düzelteceğiz. Ben Kültür Müdürlüğüne şu talimatı verdi. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasını müsaade etmeyeceğiz. Adana'nın film platformu, doğal mekan olarak kullanarak Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmiyorum. Adana'nın imajını bozma konusunda bu tür filmlere dizilere bundan sonra müsaade yok" şeklinde konuştu.

