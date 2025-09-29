Yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan ve 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer Kaymakamlığı binasında yer alan Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Çelik, ilçe seçim kurulu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, partililerle mazbatasını aldığını belirterek, "2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı ve 3 gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi ile ilgili bir imza süreci başlattılar. Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda, ikinci kez seçilerek, mazbatamızı aldık." ifadelerini kullandı.

Sarıyer'deki binanın çalışma ofisine dönüştürüldüğünü, olası bir kararı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceğini dile getiren Çelik, "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'in de seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede seçen örgüt iradesidir." diye konuştu.

Çelik, mazbatasını aldıktan sonra Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına geçti ve burada yaptığı açıklamada da kamuoyunda günlerdir CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili durumun konuşulduğunu, bunun amacının halka karşı CHP'yi kavgalı göstermek olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin'in de aynı binayı kullandığını hatırlatması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Ben 2023 yılının 8 ekiminden önce bu bina önünde bir söz söylemiştim. Biz sokaktan yönetmeye geliyoruz. Benim için bütün sokaklar, bütün meydanlar İstanbul İl Başkanlığı binası. Burası şu anda Genel Başkanlık Çalışma Ofisi. 39 tane ilçe binası benim makam odamdır. Binalar sembolik yerlerdir. Misafirler gelir buralarda ağırlanır, toplantılar yapılır, protokol konukları gelir, bu tür yerlerde ağırlanır. Dolayısıyla bu tartışmanın bana göre bir manası yoktur. Burası ile ilgili alınacak her türlü karar genel başkanımızın ve Merkez Yürütme Kurulumuzun inisiyatifindedir."