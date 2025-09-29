Yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Erdoğan açıkladı: 81 ile 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Erdoğan açıkladı: 81 ile 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 18:19, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 18:19
Yazdır
Yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan ve 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer Kaymakamlığı binasında yer alan Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Çelik, ilçe seçim kurulu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, partililerle mazbatasını aldığını belirterek, "2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı ve 3 gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi ile ilgili bir imza süreci başlattılar. Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda, ikinci kez seçilerek, mazbatamızı aldık." ifadelerini kullandı.

Sarıyer'deki binanın çalışma ofisine dönüştürüldüğünü, olası bir kararı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceğini dile getiren Çelik, "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'in de seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede seçen örgüt iradesidir." diye konuştu.

Çelik, mazbatasını aldıktan sonra Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına geçti ve burada yaptığı açıklamada da kamuoyunda günlerdir CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili durumun konuşulduğunu, bunun amacının halka karşı CHP'yi kavgalı göstermek olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin'in de aynı binayı kullandığını hatırlatması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Ben 2023 yılının 8 ekiminden önce bu bina önünde bir söz söylemiştim. Biz sokaktan yönetmeye geliyoruz. Benim için bütün sokaklar, bütün meydanlar İstanbul İl Başkanlığı binası. Burası şu anda Genel Başkanlık Çalışma Ofisi. 39 tane ilçe binası benim makam odamdır. Binalar sembolik yerlerdir. Misafirler gelir buralarda ağırlanır, toplantılar yapılır, protokol konukları gelir, bu tür yerlerde ağırlanır. Dolayısıyla bu tartışmanın bana göre bir manası yoktur. Burası ile ilgili alınacak her türlü karar genel başkanımızın ve Merkez Yürütme Kurulumuzun inisiyatifindedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber