Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö, iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K, T.K.K, S.K, O.E, F.E, F.F, Ş.A, Y.E.Y, B.M.Z, H.R, H.A, F.Ö, M.K, A.E, E.A, N.Y. sabah saatlerinde gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı.

- Antalyaspor Kulübü Derneği'nde arama

Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip, anahtarlarını alarak rapor tuttu.

- Antalyaspor Kulübünden açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş dönemlerdeki bazı yöneticilerin, hafriyat işlerine ilişkin soruşturma kapsamında ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle devam eden hukuki süreçle ilgili bir değerlendirmede bulunmanın mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak maddi gerçeğin ortaya çıkartılması konusunda adalete olan inancımız tamdır. Belirtmek isteriz ki şu andaki yönetimlerde bulunan hiçbir dernek ve anonim şirket yöneticisi için soruşturma veya gözaltı kararı bulunmamaktadır. Ancak devam eden süreçte Antalyaspor'umuzun kurumsal kimliğine zarar verebilecek, sportif ve mali yapısını sekteye uğratabilecek, sürecin soruşturma boyutuyla ilgisi olmaksızın bambaşka saiklerle algı oluşturmak adına yapılabilecek sosyal medya paylaşımları ve haberler konusunda hassas olduğumuzu, anılan paylaşımların tarafımızdan titizlikle takip edileceğini ve bu süreçteki paylaşımların sorumlu Antalyasporluluğun bir göstergesi kabul edileceği konusunda da uyarıda bulunuyoruz."

- Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işlemesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, AntalyaBüyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.