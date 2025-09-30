İstanbul'da polis kovalamacasında kaza: 1 ölü 4 yaralı

Dün gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde, Esenyurt'ta silahlı tehdit olayına karışan şüpheli araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sırasında cadde üzerinde kırmızı ışıkta geçti.

POLİS ARACI, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kovalama sırasında polis aracı, Muharrem Özdemir'in (30) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerinde ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 polis dahil toplam 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan Muharrem Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, karşı yola geçen araca polis aracının çarpma anı net şekilde görülüyor. Kovalamaca sonucu şüpheli aracın terk edilmiş halde bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



