İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı

Balçova ilçesinde 8 Eylül'de 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, 22 gün sonunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken toplam şehit sayısı 3'e yükseldi.

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.

BİR POLİS MEMURU DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Amildağ, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

16 yaşındaki saldırgan E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Son olarak Ömer Amilağ'ın da yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay günü çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan saldırgan E.B. ile babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi ve diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

