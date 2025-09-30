Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi otel önünde ölü bulundu

Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, dün kaybolmasının ardından bugün başkent Paris'teki Hyatt Oteli'nin önünde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 16:47, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 16:49
Yazdır
Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi otel önünde ölü bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te dikkat çeken bir olay yaşandı. Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, dün Bois de Boulogne Parkı civarında kaybolmasının ardından bugün Hyatt Oteli'nin önünde ölü bulundu.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Mthethwa'nın telefon sinyalinin dün yerel saatle 15.00 sıralarında Bois de Boulogne civarında son kez tespit edildiği, Mthethwa'nın eşinin de dün akşam saatlerinde aldığı "endişe verici mesaj" üzerine kayıp ihbarında bulunduğu aktarıldı. Polisin, köpekli timlerin de katılımıyla bölgede arama çalışması yaptığı kaydedildi.

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

Paris Emniyeti'ne bağlı Kişilere Yönelik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, 58 yaşındaki Mthethwa'nın kaldığı 22'nci kattaki odanın normalde açılmayan güvenlikli penceresinin zorlanarak açıldığı, bu nedenle de olayın intihar olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şubat 2024'te Fransa Büyükelçisi olarak atanan ve aynı zamanda UNESCO nezdinde Güney Afrika'nın daimi temsilcisi olan Mthethwa, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) üyesi olarak 2002'de milletvekili seçilmiş, ardından Güney Afrika hükümetinde polis bakanlığı ile sanat ve kültür bakanlığı gibi görevlerde bulunmuştu.

