Trump: Hamas'ın Gazze planına yanıt vermek için 3-4 günü var

Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump: Hamas'ın Gazze planına yanıt vermek için 3-4 günü var

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 gün olduğunu belirtti. Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 17:12, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 17:11
Yazdır
Trump: Hamas'ın Gazze planına yanıt vermek için 3-4 günü var

Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.

Öte yandan Trump, Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hal aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber