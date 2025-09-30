Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu ve sürenin uzatılmayacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 17:15, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 17:19
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerindeki yenileme tarihinin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatarak, mevcut sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.

