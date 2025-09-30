Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates

Haftalardır "geldi geliyor satışa çıktı" diye gündemi meşgul eden Iphone 17'ye çiftçi gözünden ve tarımsal üretim açısından bakıldığında ilginç rakamlar ortaya çıkıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 20:40, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 20:52
Yazdır
Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates

Iphone 17 256 GB olan en düşük fiyatlısı 80 bin lira olarak açıklanırken; Iphone Pro Max 2 TB olanı 220 bin liradan satılıyor. Rengine, modeline, satan firmaya göre bu fiyatlar arasında Iphone 17 modelinden alınabiliyor.

Çiftçi tarafından bakılacak olursa bu telefonlara ulaşmaları çok da kolay olmayacak. Üreticiler gübre, mazot, işçilik, ilaçlama gibi girdi maliyetlerinin bir tekini bile karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden ürün satarak bu lüks iletişim aracını almak isterlerse epeyce bir tarım ürününü gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Örneğin en düşük fiyata sahip 80 bin liralık yeni modelden almak isteyen bir domates üreticisi, kilosu 4 lira olan salçalık domatesten 20 ton ürün satması gerekiyor.

Şu anda Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçesinde yağlık zeytinin kilosu 40 lira olduğu göz önüne alındığında Iphone 2 ton yeşil zeytine denk geliyor.

Bursa'nın Karacabey ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde kilosu ortalama 10 lira olan yağlık biberden ise çiftçiler, 8 ton satması durumunda yeni telefon alabiliyor.

En stratejik ürün olan buğdayın kilosu bugünlerde 14 liradan alıcı buluyor. Konyalı bir hububat üreticisi yaklaşık 5,7 ton ürün satarak telefon akımına ayak uydurabiliyor.

Adana ve Şanlıurfalı pamuk üreticisinin ise kilosu 31 lira olan ürününden 2,5 ton satması gerekiyor.

En yüksek modeli için daha çok ürün gerekiyor

En yüksek model olan Iphone Pro Max 2 TB'ye ulaşmak çiftçiler için çok zor görünüyor ve daha çok ürünü gözden çıkarması gerekiyor.

220 bin liralık telefon için salçalık domatesten 55 tona ihtiyaç duyuluyor. Başka bir ifadeyle bir çiftçi, giderlerini hiç karşılamadan hasat ettiği domatesin 24 tonluk bir tır hesabıyla 2 tırdan fazla kısmını gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Yeşil zeytin üreticisi ise kilosu 40 lira olan yağlık zeytinden 5,5 ton satarak bu telefona sahip olabiliyor.

Buğday çiftçisi ise en yüksek modeli için 15 tonun üzerinde yani 15 bin 714 kilogram buğday satması gerekiyor.

Pamuk üreticisi 7 bin 96 kilogram ürün satarak, kapya biber çiftçisi de yaklaşık bir tır dolusu yani 22 bin kilogramı elden çıkararak Iphone 17'nin en yüksek modeline ulaşabiliyor.

Yaz aylarında 30 kuruşa kadar düşen karpuz üzerinden hesapla, 220 bin liralık telefonun karşılığı 733 ton karpuz; başka bir ifadeyle 30 tır dolusu karpuz yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber