Ağabeyini öldürüp polise 'evde ölü buldum' diyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Bahçelievler'de ağabeyini uyurken çekiçle öldüren ve polisi arayarak, "Evde ölü buldum" diyen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 23:30, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 23:36
Yazdır
Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi, 27 Ekim 2024 tarihinde, polise giderek ağabeyi Kenan Can (53) hakkında "Abim evde ölü bulundu" şeklinde ihbar yapıp, polis ekiplerince, binaya veya eve giren kimsenin olmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak, karakolda ağabeyi ile arasında miras nedeniyle sorun yaşadığını ve olay günü ağabeyini uyurken çekiç ile öldürdüğünü itiraf eden Harun Can'ın (43) davası görüldü. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Harun Can ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca, maktul Kenan Can'ın biyolojik kızı olduğu iddia edilen Zeynep Sude K. da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Öte yandan Kenan Can'ın eski nişanlısı Emine K., 'tanık' sıfatıyla duruşmada yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, meydana gelen olayda maktulün kafa bütünlüğünün bozulduğunun gözlemlendiğini, sanığın aşamalarda farklı farklı ifadeler verdiğini, tüm dosya kapsamında sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı, sanık Harun Can hakkında 'üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Olaydan önceki gün sanık yanıma gelip, 'abimi öldüreceğim' dedi"

Kenan Can'ın eski nişanlısı Emine K. 'tanık' sıfatıyla verdiği beyanında, "Yıllar önce Kenan'la nişanlandık. Nişan sonrası henüz nikah kıyılmadan bir çocuğumuz oldu. Kenan'ı en son 23 yıl önce kızımız için buluştuğumuz bir parkta buluştuğumuzda gördüm. Benim kızım engelli, sanık daha öncelerde bu cinayeti benim işlediğimi söylemiştir ancak bu doğru değildir. Kızıma zarar verecek bir şey yapmam" diye konuştu.

Bir diğer tanık Bora M. ise beyanında, "Sanığı mahalleden tanıyorum. Olaydan önceki gün sanık yanıma gelip, 'ağabeyimi öldüreceğim' dedi ve benden yardım istedi. Ben de kendisine yardım etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun Can'ın tutukluluk halinin devamına ve açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kenan Can 'şüpheli' hayatını kaybeden Harun Can ise 'maktul' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 27 Ekim 2024'te Harun Can'ın polis merkezine giderek, ağabeyi Kenan Can'ın evlerine geldikten sonra vefat ettiği şeklinde ihbarda bulunduğu, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği aktarıldı. Eve giden polislerin, kafasında darbe izleri olan Kenan Can'ı, odadaki yatakta uzanmış halde ölü olarak buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara kadar bulaşan kan izleriyle karşılaştığının belirtildiği iddianamede, maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiğinin gözlemlendiği de yer aldı.

Apartmana giriş yapan, başka kimsenin tespit edilemediği belirtildi

Harun Can'ın ihbarında olay anlatım örgüsüne göre, olayın yaşanması için maktulün ya evde geçirdiği bir rahatsızlık neticesinde ya da dışarıdayken uğradığı fiziki bir müdahalenin devamında eve gelerek vefat edebileceği, cinayetin evin içerisinde gerçekleştiğinin değerlendirildiği ve bu yönde araştırma yapıldığı iddianamede vurgulandı.

Kolluk kuvvetlerince yapılan kamera araştırmalarına da yer verilen iddianamede, olayın öncesinde ya da sonrasında maktul Kenan Can'ın bulunduğu apartmana giriş yapan, olayla alakası olabileceği düşünülen başka kimsenin tespit edilemediği, bu gerekçelerle kuşkuların ihbarda bulunan sanık üzerinde yoğunlaştığı bilgisine yer verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, şüpheli Harun Can'ın ağabeyi Kenan Can'ı soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen sert bir cisimle kafa bölgesine vurup, ezerek yaşamına son verdiği aktarıldı. Harun Can hakkında, 'üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

