Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Mardin'in Yeşilli ilçesinde yatılı okulda kahvaltılarını yapan öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. ıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 14:51, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 14:52
Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından öğrenciler rahatsızlandı.
Haber verilmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.