Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, TESK AŞ ve Esnafacanver e-Ticaret AŞ arasında "Esnafın Dijitalleşmesi ve e-Ticarete Entegrasyonu Protokolü" imzalandı.

Protokolle, "esnafacanver.com" adresli internet sitesiyle esnafın müşteri yelpazesini genişletmesi, e-ticaret yapabilmesi, vatandaşa daha hızlı ve düşük komisyon bedeliyle hizmet vermesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, insanların artık işletmelere gitmek yerine platformlardan sipariş vererek ihtiyaçlarını giderdiğine işaret ederek, "Değişen dünya şartlarında artık herkes zaman darlığı nedeniyle dijital alışverişi tercih ediyor. Ancak mevcut sitelerin güvenilirliği ve yüksek komisyon oranları esnafın işini aksatıyor. Bu yeni site, tüm alanları kapsayacak." ifadesini kullandı.

Yaptıkları işbirliği doğrultusunda bu internet sitesinden KOBİ ve küçük esnafın yararlanabileceğini bildiren Palandöken, "Bu siteyle dükkanın ve iş yerinin reklamı yapılacak. Bu site, verilen hizmet ve satılan ürünlerin rehberi gibi olacak. Ayrıca yemek siparişleri olacak. Bilindiği üzere yemek sektöründe komisyon oranları yüzde 40'lara kadar çıkabiliyor. Vatandaş da bu sistemden kazançlı çıkacak. Artık yüzde 40 daha pahalıya almak yerine yüzde 5, yüzde 8, yüzde 10 gibi daha düşük maliyetlerle alışveriş yapabilecek. 'Esnafa Can Ver' internet sitesiyle yapılan işbirliğiyle, hem esnafın sunduğu hizmet ön plana çıkacak, hem de vatandaş daha ekonomik alışveriş yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, projenin esnafın ürünlerini tanıtması açısından da önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sitede esnaf hem güvenilir hem daha uygun fiyatlı bir ortamda rekabet edebilecek, hem de kendi iş yerinde ürettiği ürünlerini teşhir etme imkanı bulacak. Esnafın reklam için büyük maliyetlere katlanması mümkün değil. Vatandaş da güvenip en yakındaki esnaftan alışveriş yapabilecek. Evinizde musluğunuz bozuldu, anahtarınız kayboldu, konfeksiyon ihtiyacınız oldu, çocuğunuza çorap veya ayakkabı alacaksınız. Temizlik malzemeleri, temel gıda, sebze, meyve, et ve kasap ürünleri, lokanta hizmetleri. Tüm bu ihtiyaçların karşılanabileceği geniş bir platform olacak."