Spotify'den yüzde 66 zam: Ücretsiz deneme dönemi bitti!

Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı. Bireysel paket 99 TL'ye, öğrenci paketi 55 TL'ye çıktı. Ayrıca ücretsiz deneme dönemini sonlandırdı.

Online müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye'de kullanıcılar için abonelik ücretlerini yükseltti.

Yeni tarifeye göre; bireysel abonelik 59,99 TL'den 99 TL'ye, öğrenci aboneliği 32,99 TL'den 55 TL'ye çıktı. Duo paketi aylık 79,99 TL'den 135 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye yükseldi.

Böylelikle abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yapılmış oldu.

Ücretsiz deneme sona erdi

Yapılan zamla birlikte Spotify, daha önce sunulan bir aylık ücretsiz deneme sürümlerini kaldırdı. Kullanıcılar artık platforma erişmeden önce ücretsiz deneme süresinden faydalanamayacak.

Yönetimde değişiklik

Spotify'ın fiyat artışı, yönetim kadrosunda da önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Kurucu ve CEO Daniel Ek, yaklaşık 20 yılın ardından görevini bırakacağını açıkladı. 1 Ocak 2026 itibarıyla Ek, şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO'luk görevini ise eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström üstlenecek.

