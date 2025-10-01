Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekillerinin yeni yasama yılı açılış törenine katılmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "En azından bu tür günlerde birlik beraberlik sergilemek lazım. Bu sene olmadı, takdir kendilerinin ama böyle olmamasını temenni ederdim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Yılmaz, "Partimizin perspektifini hazırlıyoruz ve muhalefete de bu konuda çağrı yapıyoruz. Onlar da kendi çalışmalarını yapmalılar. Türkiye'nin birikimi, en geniş mutabakatla yeni anayasanın zeminini oluşturmalı. Türkiye bunu hak ediyor." dedi.

Yılmaz, 12 Eylül darbesi sonrası yapılan mevcut anayasanın birçok kez değiştiğini, dil ve iç tutarlılık açısından sorunlar içerdiğini belirterek, "Artık gençlere ve geleceğe odaklı, yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmalara kadar geleceği kucaklayan bir anayasaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Yılmaz, "Bütün partiler hazırlıklarını ortaya koyarsa, Meclis çatısı altında en yüksek mutabakatla bu konular tartışılabilir. Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı koruyarak, Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir." diye konuştu.