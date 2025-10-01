Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, BMGK'nin 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarının uygulanması kapsamında, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların listesi güncellendi.

7262 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe giren karar çerçevesinde, listeye yeni isim ve kurumlar eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, 1 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Mal varlığı dondurulan kişiler

Dawood Agha-Jani

Amir Moayyed Alai

Behman Asgarpour

Mohammad Fedai Ashiani

Abbas Rezaee Ashtiani

Haleh Bakhtiar

Morteza Behzad

Seyyed Hussein Hosseini

Ali Hajinia Leilabadi

Hamid-Reza Mohajerani

Jafar Mohammadi

Ehsan Monajemi

Houshang Nobar

Mohammad Qannadi

Amir Rahimi

Javad Rahiqi

Abbas Rashidi

M. Javad Karimi Sabet

Seyed Jaber Safdari

Ghasem Soleymani

Mal varlığı dondurulan kuruluşlar

İran Atom Enerjisi Kurumu

Bank Sepah ve Bank Sepah International

İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC)

İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC)

First East Export Bank

İrano Hind Shipping Company

Irisl Benelux NV

Jabber İbn Hayan

Karaj Nükleer Araştırma Merkezi

Kavoshyar Company

Mesbah Energy Company

Modern Industries Technique Company

Novin Energy Company

Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi

Pars Trash Company

Pishgam Energy Industries

South Shipping Line İran

Tamas Company

Kararda, mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşların, itirazlarını BMGK'ye iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurabileceği belirtildi.