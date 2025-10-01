Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in, "Sayın Bakanım, 2024 KPSS puanı ile yeni personel alım yok. 2026 KPSS'yi mi bekleyeceğiz?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tabii tabii" diyerek 2024 KPSS puanı ile yeni alım yapılmayacağını teyit etti.

