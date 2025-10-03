MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda kalan son gemi "Marinette", Gazze'ye yakınlaştıkça İsrail'in müdahalesiyle karşılaştı. İsrail baskının ardından gemiyle bağlantı TSİ 10.30 itibariyle kesildi, gemide 4 Türk aktivistin bulunduğu ifade edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 12:02, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 13:30
Yazdır

İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette gemisine baskın yaptı. TSİ 10.30 itibariyle gemiyle bağlantı kesildi.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

FİLODA YOLUNA DEVAM EDEN TEK TEKNEYDİ

44 teknenin bulunduğu Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmasıyla İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail'in saldırıları ve alıkoyması sonucu Gazze yoluna sadece "Marinette" devam edebiliyordu.

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlatmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber