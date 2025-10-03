İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 345 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 345 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 17:04, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 17:03
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 345 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek 5 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 5 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 334 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 768 milyon 381 bin 24,29 lira, işlem miktarı ise 3 bin 788,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 871 milyon 131 bin 837,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.334.000,003.930,00
En Düşük5.125.500,003.825,00
En Yüksek5.345.000,003.988,70
Kapanış5.345.000,003.831,05
Ağırlıklı Ortalama5.279.601,563.883,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)19.768.381.024,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.788,32
Toplam İşlem Adedi197

