Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolu kırsal Doğanca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ile şoförü ve danışmanının içerisinde olduğu makam aracına, Doğanca Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkış yaptığı belirtilen Neriman Oruç (66) idaresindeki 41 NF 860 plakalı otomobil çarptı. Milletvekili Ayşen Gürcan, makam aracının şoförü Coşkun Çetiner ile danışman Fatma Peker ile diğer aracın sürücüsü Neriman Oruç yaralanırken, Canan Topçu (51) ise hayatını kaybetti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından, kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, milletvekili Gürcan'ın önlem amacıyla yoğun bakımda olduğu belirtilerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, kendisini taşıyan otomobilin dün akşam saatlerinde Eskişehir Mahmudiye ilçesi Doğanca mevkisinde kaza yapması sonucu yaralanmış, kazanın ardından sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Kazada, Sayın Gürcan'ı taşıyan otomobil ile çarpışan araçta bulunan 51 yaşındaki Canan Topçu maalesef hayatını kaybetmiş, 66 yaşındaki şoför Neriman Oruç ise yaralanmıştır. Bu elim kaza sonucu hayatını kaybeden merhumeye yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Sayın Gürcan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde, göğüs kafesi başta olmak üzere vücudunda çeşitli kırık ve çatlaklar tespit edilmiş olup, tedavisi önlem amacıyla yoğun bakım servisinde sürdürülmektedir. Aynı araçta bulunan sürücü Coşkun Çetiner başından ve sol elinden; Fatma Peker ise göğüs kafesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yaralanmış olup, her iki yaralının da tedavileri Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir. Bu zor sürecimizde yanımızda olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, desteklerini bildiren herkese şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.