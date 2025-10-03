Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı

Putin, Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün ana oturumunda yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'nın nükleer silah denemesini yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Birileri bu denemeler için hazırlık yapıyor. Bunu görüyor, biliyoruz. Bu denemeler yapılırsa biz de aynı denemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, "Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların dünyadaki diğer ülkelerin silahlarından daha modern, ABD'nin, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attıklarından çok daha güçlü olduğunun" altını çizdi.

Nükleer taktik silahları Belarus hariç hiçbir ülkeye yerleştirmediklerini ancak ABD'nin bu silahı dünyanın yer yerine yerleştirdiğini ifade eden Putin, Rusya'nın ABD'ye göre daha fazla nükleer taktik silaha sahip olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın "Oreşnik", "Avangard" ve "Kinjal" hipersonik füze sistemlerine sahip olduğunu ve başka silah sistemlerini de geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

ABD'ye yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) 2026'da sona ermesinin ardından bir yıl daha uymayı teklif ettiklerini, ABD ile bu konudaki diyaloğun basit olmadığını aktaran Putin, "İleride ne olacağını kestirmek zor." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bu antlaşmanın uzatılmasına gerek olmadığını söyleyenlerin olduğuna işaret ederek, "Eğer (Amerikalılar) onlar buna ihtiyaç duymuyorsa, o halde bizim de ihtiyacımız yok. Nükleer kalkanımıza güveniyoruz." diye konuştu.

"ABD ile Ukrayna konusunda diyaloğu sürdürmeye hazırız"

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini, Tomahawk'ın, Amerikan askerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediğini kaydeden Putin, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğini ileri sürerek, "Güvenlik bölgesi oluşturuluyor. Buna yönelik çalışmalar plana göre sorunsuz şekilde ilerliyor." dedi.

Putin, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri sürdürmesi önemine işaret ederek, "Kiev yönetiminin anlaşmaya nasıl varılacağını düşünmesi iyi olur. Bunu defalarca teklif ettik. Kiev yönetiminin bu anlayışa sahip olacağını umuyorum. Onların müzakere masasına oturmak için yeterli güce sahip olacaklarını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Ukrayna konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını belirten Putin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunan ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.

"Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların sürdürülmesinden sorumlu"

Avrupalı ülkelerin Ukrayna ile ilgili eylemlerini eleştiren Putin, Avrupa'da Ukrayna ordusuna destek sağlayan özel bir merkezin kurulduğunu söyleyerek, "Gerginliği artıran Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların sürdürülmesinden sorumlu." dedi.

Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecini dikkatle takip ettiklerini, Rusya'nın buna yanıt vereceğini vurgulayan Putin, "Tehditlere yönelik yanıtımız keskin olacak." ifadesini kullandı.

Putin, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya dahil olmasının "saçma" olduğunu, Rusya'nın bu ülkelerle sorunu olmadığını söyledi.

"Rusya, Amerikan pazarına uranyum sağlayan en büyük ikinci tedarikçi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya için "Ukrayna'daki savaşta henüz zafer elde edememesinden dolayı kağıttan kaplan" nitelemesinde bulunmasını da değerlendiren Putin, bu sözün "ironik" olma ihtimaline işaret etti.

Putin, NATO ile "sağlam" şekilde mücadele ettiklerini kaydederek, "Eğer biz kağıttan kaplan ise NATO o zaman ne?" ifadesini kullandı.

ABD'ye uranyum tedarik ettiklerine dile getiren Putin, "Rusya, Amerikan pazarına uranyum sağlayan en büyük ikinci tedarikçi. ABD'ye tedarik edilen uranyumun yüzde 25'ini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk 6 ayında ABD'ye 900 milyon dolar değerinde uranyum sattıkları bildiren Putin, bu yılının sona kadar bu rakamın 1 milyar 200 milyon dolara ulaşacağı umudunu paylaştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'in, silahlı saldırıda hayatını kaybetmesini "iğrenç bir suç" olduğunu vurguladı.

Başkan Putin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımısı Juliane Gallina'nın oğlu Michael Gloss'un da Rus ordusu safında Ukrayna'da çatışmalara katıldığını ve nisan 2024'te hayatını kaybettiğini anımsattı.