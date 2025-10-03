Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor

Otomotiv sektörü eylülde satış rekoru kırdı ama bu rekor krediyle gerçekleşmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 26 Eylül ile biten hafta itibariyle taşıt kredi bakiyesi 50 milyar 404,15 milyon liraya indi ve son bir yılda yüzde 36,14 geriledi. Taşıt kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı da geçen yıl eylül sonunda yüzde 4,31 iken bu yıl eylülün son haftasında yüzde 1,95'e kadar geriledi.

Bir yılda bakiye 28.5 milyar lira azaldı

Merkez Bankası makroihtiyati önlemleri kapsamında taşıt kredilerinde aylık yüzde 2 büyüme sınırı uyguluyor. Yüksek faizler de taşıt kredisine iştahı azaltırken otomotiv sektöründe ise satış rekorları kırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen yıl 27 Eylül ile biten haftada taşıt kredi bakiyesi 78 milyar 925,4 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Yüksek faizleri ve aylık büyüme sınırı sonrasında taşıt kredi bakiyesi azalma eğilimine girdi. Bu yıl eylülün son haftasına gelindiğinde BDDK verilerine göre taşıt kredi bakiyesi 50 milyar 404,15 milyon liraya indi. Bu son bir yılda taşıt kredi bakiyesinin yüzde 36,14 gerilediğini, 28.5 milyar liralık bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

Bankacılık sektöründe taşıt kredi faizleri aylık yüzde 3,79- 4,79 arasında değişiyor. Yüksek faizler taşıt kredi kullanımının azalmasında en büyük etkenlerden. Bankacılık sektörü kaynakları taşıt kredisi bakiyesinde azalma yaşanırken otomotiv sektöründe yaşanan hareketlenmeyi ise 'faiz geliri'ne yoruyor. Kaynaklara göre yüksek mevduat faizleri nedeniyle yüksek hacimli mevduatların yarattığı faiz geliri konut ve taşıt alımına yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sadece mevduat faiz gelirlerinde değil yatırım fonlarından sağlanan faiz gelirlerinden de yapılıyor. Para piyasası fonları ile döviz fonlarına artan ilgi ve getirilerdeki yükselişler de özellikle bankacılık sektörü kaynaklarına göre lüks araca yönelimi de arttırdı.

Yüzde 4 paydan yüzde 1,95 paya geriledi

Taşıt kredisinde azalan bakiye artan tüketici kredileri içindeki payının da sert gerilemesine neden oldu. BDDK verilerine göre geçen yıl eylül sonunda taşıt kredileri toplam tüketici kredilerinin yüzde 4,31'ini oluşturuyordu. Geçen yıl sonunda bu pay yüzde 4'ün altına gerilerken bu yıl nisanın ilk haftasından itibaren de yüzde 3'ün altını gördü. Yüzde 2'nin altına ise eylülün ikinci haftasında gerileyen taşıt kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı 26 Eylül haftası itibariyle ise yüzde 1,95'e kadar düştü. Bir yılda toplam tüketici kredileri içinde taşıt kredilerinin aldığı paydaki azalma 2.4 puana ulaştı.

ŞEBNEM TURHAN