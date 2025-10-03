Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,68 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 17:25, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,6070
|41,6080
|41,6810
|41,6820
|Avro
|48,8520
|48,8530
|48,9800
|48,9810
|Sterlin
|55,9840
|55,9940
|56,1910
|56,2010
|İsviçre frangı
|52,2510
|52,2610
|52,3980
|52,4080
|ANKARA
|ABD Doları
|41,5770
|41,6570
|41,6510
|41,7310
|Avro
|48,8120
|48,8920
|48,9400
|49,0200
|Sterlin
|55,9240
|56,1340
|56,1310
|56,3410