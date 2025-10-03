Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Kira kontrat süresi bu ay dolacak kiracılar ve ev sahipleri enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay (ekim) yüzde 38.36 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim saat 10.00'da açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 33.29 artış kaydetti.

Ekim ayında kira artış oranu yüzde 38,36 oldu.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Ev sahipleri veya iş yeri sahipleri bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapabiliyor.

Örneğin mal sahipleri, Kasım ayında zam yapacaksa, TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.