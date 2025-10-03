Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi

Memur-Sen, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kamu görevlilerinin maaşlarının yeniden eridiğini ve Hakem Kurulu'nun kararının bir kez daha enflasyon karşısında geçersiz kaldığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 10:38, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 10:39
Yazdır
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi

3 ayda enflasyon farkı %2,39'a çıktı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayında enflasyon oranı yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 7,51 oldu. Memurlar için enflasyon farkı ise yüzde 2,39'a ulaştı. Memur-Sen, 2025 yılının ikinci yarısı için verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının yalnızca üç ay dayanabildiğini hatırlattı.

"Maaşlar enflasyon sarmalından kurtarılmalı"

Memur-Sen açıklamasında, maaşların hedeflenen enflasyona göre değil piyasa gerçeklerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı maaş kayıpları ortadadır. Acilen 'enflasyona uydurulmayan maaşlar, maaşları sürekli ezen enflasyon' sarmalından kurtulmamız gerekmektedir. Kış aylarında artacak enerji ve eğitim giderleri kamu çalışanlarını daha da zorlayacaktır."

"TBMM bütçe görüşmelerinde telafi edilmeli"

Memur-Sen, Hakem Kurulu'nun verdiği kararların kamu emekçilerinin zararına olduğunu savunarak TBMM'de yapılacak bütçe görüşmelerine dikkat çekti.

"Kamu İşveren Heyeti yanlışını görmeli, Hakem Kurulu kararı uygulamaya geçmeden bu yanlıştan dönülmelidir. Bütçe görüşmelerinde sosyal devlet anlayışına yakışır şekilde bu kayıplar telafi edilmelidir."

Memur-Sen, geçmiş yıllarda dile getirdikleri uyarıların birer birer gerçekleştiğini, 2026 ve 2027 yıllarında da mevcut kararların kamu çalışanları için kayıp doğuracağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber