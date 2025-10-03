Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına ilişkin davada ilk duruşma İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, yapılan itirazların reddine dair istinaf sürecinin sonucunun beklenmesine hükmetti. Karar gereği Gürsel Tekin'in mevcut görevine devam etmesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Kasım tarihine ertelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 11:02, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 11:04
Yazdır
Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi.

Mahkeme, 2 Eylül'de aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini "tedbiren görevden uzaklaştırmış", yerine Gürsel Tekin ile birlikte beş kişiyi kayyum olarak atamıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davanın da eklenmesiyle iki dosya birleştirilmişti.

Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmiş ve seçim sonrası Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak mahkeme, seçim öncesinde İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na seçimin durdurulması yönünde yazı göndermiş, YSK ise seçimin yapılmasına karar vermişti.

CHP'nin başvurusu istinafa taşınmıştı

İlk duruşmaya taraf avukatları katılırken, Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulünü istedi, CHP avukatları ise reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. CHP'nin kayyum kararının iptali için yaptığı başvuru geçtiğimiz hafta reddedilmiş ve istinafa taşınmıştı.

Mahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdi ve davayı 21 Kasım'a erteledi. Bu süreçte Gürsel Tekin ve kayyum heyetinin görevine devam edeceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber