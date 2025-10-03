Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerinin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, memur ve emeklilerin maaşlarının hızla eridiğini vurguladı.

Kahveci, eylülde mal ve hizmet fiyatlarının %3,23 arttığını, yıllık enflasyonun ise %33,29'a ulaştığını hatırlattı. Yalnızca temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyonun %7,5 olduğunu ifade eden Kahveci, "Temmuzda verilen %5'lik maaş artışı daha ilk aylardan eriyip yok olmuştur. Resmi rakamlara göre dahi kamu çalışanlarının alım gücü üç ayda 2,5 puan gerilemiştir" dedi.

Artık enflasyon hedeflerinin tutmadığını, maaşların hızla eridiğini söyleyen Kahveci, şu talepleri sıraladı:

Refah payının hayata geçirilmesi,

Enflasyon farkının ortaya çıktığı anda maaşlara yansıtılması,

Seyyanen zamla kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi.

Kahveci, "Ücretler yalnızca maliyet hesabıyla ele alınamaz, bu yaklaşımın sosyal yönü yoktur. Hedeflerle değil, gerçeklerle hareket etmenin zamanı gelmiştir" diyerek, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çalışmalarında memur ve emeklilere yönelik düzenlemelerin mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında memurların %5'lik artışla ayakta kalamayacağını belirten Kahveci, kira, mutfak, eğitim ve sağlık giderlerini karşılamakta zorlanan kamu çalışanlarının giderek yoksullaştığını söyledi.

"Ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan kamu çalışanları ücret adaletsizliğine ve yoksulluğa mahküm edilmemelidir" diyen Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in her platformda çalışanların hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti.