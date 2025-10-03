MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Elektrikli ve hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 44,7'ye yükseldi

Türkiye'de yılın 9 ayında benzinli ve dizel otomobil satışlarında düşüş sürerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 44,7'lik pazar payıyla 331 bin 955'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 11:31, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 11:32
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları bu yıl ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 345 bin 838 benzinli otomobil, 198 bin 174 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 58 bin 695, otogazlı otomobil satış sayısı ise 6 bin 199 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 132 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde yılın 9 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18'lik pazar payıyla 133 bin 781'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin ve dizel otomobil satışlarında düşüş devam ediyor

Yılın 9 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 19,1, dizellerde ise yüzde 17,7 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 26,9, hibrit otomobil satışları yüzde 78,6 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 133,9 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,8'e çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 63,3 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 10,6'dan yüzde 7,9'a düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,8 oldu.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 8,4'ten yüzde 17,8'e, hibritlerde yüzde 16,4'ten yüzde 26,7'ye yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,7'sini oluşturduğu, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 331 bin 955'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 35 bin 314'lük satışa ulaşarak yüzde 4,8 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1135,6 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında ise toplam 12 bin 706 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin eylül ayındaki pazar payı yüzde 14,4 olarak hesaplandı. Aynı ayda 25 bin 808 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 29,2 olarak kayıtlara geçti.

