İstanbul'da inşaata taşınan kum sırasında arabalar zarar gördü
Esenyurt'ta inşaata getirilen kum, yolu kapatıp çevredeki araçlara taş sıçramasına neden oldu. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlar ile çalışanlar arasında kavga çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 11:41, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 13:26
İstanbul Esenyurt'ta inşaata getirilen kum, kavgaya neden oldu.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir inşaata getirilen kum sokağı kapattı.
Döküldüğü sırada kumun içinden sıçrayan taşlar ise çevrede bulunan araçlarda çiziklere neden oldu.
ÇALIŞANLAR İLE MAHALLELİ TARTIŞMA YAŞADI
Sokakta bulunan bir diş kliniği çalışanının da aracı hasar görürken, diş hekimi ve inşaat çalışanları arasında tartışma yaşandı.
TARTIŞMA TEKMELİ KAVGAYA DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönerken, onlarca vatandaş tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.