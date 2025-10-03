MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 12:42, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 13:14
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyondaki eğilimin sebeplerine işaret eden Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu, uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, okulların başladığı eylülde eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

