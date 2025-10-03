MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası memur maaşlarının eridiğini belirten Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜİK önünde basın açıklaması yaparak hükümete çağrıda bulundu.

03 Ekim 2025 14:05
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki

TÜİK'in Eylül 2025 enflasyon verilerine göre, fiyatlar aylık %3,23, yıllık ise %33,29 arttı. Üç aylık kümülatif enflasyon %7,5'e ulaşırken, memurların temmuzda aldığı %5'lik maaş artışı şimdiden eridi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaptığı açıklamada, "Kamu personeli yılın ikinci yarısında %5 zam almıştı. Ancak bu zam, enflasyon karşısında şimdiden eridi. Önümüzde daha üç aylık veri var ve memurun maaşı erimeye devam edecek. Memuru yoksulluğa mahküm eden sendikalara mecbur değiliz, sendika tercihimizi yeniden gözden geçirmeliyiz" dedi.

Enflasyon açıklamasının ardından konfederasyon, TÜİK önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Konfederasyon Genel Sekreteri Tuncay Cengiz yaptı. Konuşmasına Gazze'deki insanlık dramına ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek başlayan Cengiz, memur ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Cengiz, "TÜİK'in açıkladığı %3,23'lük enflasyonla birlikte temmuzda verilen %5'lik maaş artışı yok oldu. Şimdiden %2,38 enflasyon farkı ortaya çıktı. ARGE birimimizin verilerine göre açlık sınırı 30 bin 102 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 91 bin 304 TL'ye çıktı. Buna karşın ortalama memur maaşı 56 bin 774 TL, emekli maaşı ise 23 bin 755 TL. Bu şartlarda geçinmek imkansız" dedi.

Cengiz, hükümete ve TBMM'ye şu talepleri iletti:

  • Memurlara en az %30 refah payı verilmesi,
  • Bayram ikramiyesi, büyükşehir ve lojman tazminatı ile aile-çocuk yardımlarının artırılması,
  • Vergi diliminin %15'te sabitlenmesi,
  • 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin 1+1 kadroya geçişi ve mülakatların kaldırılması,
  • Sağlık ve teknik hizmet çalışanlarının mali haklarının eşitlenmesi,
  • Yeşil pasaport, disiplin affı ve banka promosyonlarının merkezi olarak düzenlenmesi.

"Memurlar artık bıktı, yoruldu. TÜİK'in verilerine güvenmiyoruz. TBMM'yi acilen göreve davet ediyoruz. Biz hakkımız olan insanca yaşamı istiyoruz" diyen Cengiz, sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının sonunda ise sembolik bir protesto yapıldı. Konfederasyon üyeleri, "simit almaya gücü yetmeyen memurun yeni öğle yemeği" diyerek çeyrek balık ekmek dağıttı.

