Asgari ücretlinin alım gücü 9 ayda 5 bin 600 lira eridi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, asgari ücretlinin yılın ilk dokuz ayında ciddi bir alım gücü kaybı yaşadığını ortaya koydu.

TÜİK'e göre Ocak-Eylül 2025 döneminde tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 25,43 seviyesinde gerçekleşti. Böylece asgari ücret yıl başından bu yana enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin dokuz aylık erimeyle birlikte alım gücü 16 bin 483 liraya geriledi.

2026'da asgari ücret ne kadar olur?

Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artacağını öngördü.

Bankanın tahmininin geçen yıl olduğu gibi 2026 için de tutması durumunda net asgari ücretin 26 bin 525 TL olması bekleniyor.

Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da 2026 yılı için asgari ücret tahmini paylaşmış ve 26-27 bin lira bandına işaret etmişti. Erdursun, "Ben asgari ücretin yüzde 20 civarında arttırılacağını düşünüyorum. Çünkü 2026 yılında hedeflenen enflasyon yüzde 16. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda artışlar yapıyorlar" dedi.