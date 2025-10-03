İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir örgütün, kaçak malları usulsüz şekilde piyasaya sürdüğü iddia edildi. İstanbul ve Kocaeli'de 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 15:35, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:38
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Taşınır Mal ve Tasfiye Şube Müdürlüğü'nde görevli bir müdür, 3 memur, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli bir memur, kamu yararına çalışan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kaçak malları usulsüz şekilde piyasaya sürdüğü ve bu yolla gelir elde ettiği belirlendi. Şüpheliler hakkında yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de İstanbul ve Kocaeli'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin el konulan kaçak malları usulsüz yollarla piyasaya sürdükleri ve elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlendi. Operasyonda, 63 güneş gözlüğü, 31 şişe parfüm, 62 çanta, 53 çift ayakkabı, 319 kol saati, 34 kulaklık, 257 giyim eşyası, 18 cüzdan, 6 şarj aleti, 5 kemer, 4 USB bellek, 5 cep telefonu ve çeşitli elektronik ekipmanların yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

600 BİN DOLARLIK KAÇAK EŞYA

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan 5 ayrı ara yakalama operasyonunda ise kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve tasfiye işlemleri için Taşınır Mal ve Tasfiye Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen toplam 34 bin tekstil ürünü, saat, cüzdan, gözlük, parfüm, ayakkabı ve elektronik eşya ele geçirildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu belirtildi.

