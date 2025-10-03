Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Taşınır Mal ve Tasfiye Şube Müdürlüğü'nde görevli bir müdür, 3 memur, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli bir memur, kamu yararına çalışan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kaçak malları usulsüz şekilde piyasaya sürdüğü ve bu yolla gelir elde ettiği belirlendi. Şüpheliler hakkında yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de İstanbul ve Kocaeli'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin el konulan kaçak malları usulsüz yollarla piyasaya sürdükleri ve elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlendi. Operasyonda, 63 güneş gözlüğü, 31 şişe parfüm, 62 çanta, 53 çift ayakkabı, 319 kol saati, 34 kulaklık, 257 giyim eşyası, 18 cüzdan, 6 şarj aleti, 5 kemer, 4 USB bellek, 5 cep telefonu ve çeşitli elektronik ekipmanların yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

600 BİN DOLARLIK KAÇAK EŞYA

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan 5 ayrı ara yakalama operasyonunda ise kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve tasfiye işlemleri için Taşınır Mal ve Tasfiye Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen toplam 34 bin tekstil ürünü, saat, cüzdan, gözlük, parfüm, ayakkabı ve elektronik eşya ele geçirildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu belirtildi.