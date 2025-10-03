İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ÖSYM sınavlarında iptal edilen sorular için adaylardan alınan itiraz ücretlerinin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. KDK, ücretin geri ödenmemesini "hukuka ve hakkaniyete aykırı" buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 15:46, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:48
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), adayların hatalı olduğunu düşündükleri sınav sorusunun incelenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına ödediği itiraz ücretinin, sorunun iptali halinde iade edilmesine hükmetti.

İptal edilen soru ücretinin iade edilmesi KDK'ye taşındı

ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ye taşındı.

Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.

KDK: Soru iptaline rağmen ücret iadesi yapılmaması hukuka ve hakkaniyete aykırı

Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.

İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

