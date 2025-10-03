Tavuk döner yiyen 8 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Kale Mahallesi'ndeki Eti Lisesi'nde öğrenim gören 8 öğrenci, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlıkları yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.