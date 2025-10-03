Güllü'nün soruşturmasında kızı ve oğlu müşteki olarak dinlendi

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Güllü'nün soruşturmasında kızı ve oğlu müşteki olarak dinlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde kızı ve oğlu müşteki olarak dinlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 16:16, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 16:36
Yazdır
Güllü'nün soruşturmasında kızı ve oğlu müşteki olarak dinlendi

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde sanatçının oğlu Tuğberk Gülter müşteki, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise müşteki - tanık olarak dinlendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. İfadelere Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

"Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız"

İfade verdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tuğberk Gülter, şöyle konuştu:

"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye."

"Annemin kemiklerini sızlattılar"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise, "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.

"Net şekilde olay anında oğlu İstanbul'dadır"

Ailenin avukatlarından Rahmi Çelik ise Güllü'nün Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu ve soruşturma dosyası devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Soruşturma dosyasının ses çözümleri ve adli tıp raporları beklenmektedir. Soruşturmanın yakın zaman içinde sonuçlanacağına inanıyoruz. Şu anda çocuklar soruşturma dosyasında şikayetçi olarak beyanda bulunmuşlardır. Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları, gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Artı, kendi oturmuş olduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu İstanbul'dadır. Bilgi kirliliğinin önlenmesi adına belirtmekte fayda görüyoruz. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız."

Çelik, adli soruşturma çerçevesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

"Adli süreç ciddi şekilde manipüle edildi"

Ailenin avukatlarından Mert Erdoğan ise soruşturmayla ilgili, "Gerekli incelemeler zaten yapılmakta. Olayın ilk gününden beri ses kayıtların çözümü için zaten kriminale gönderildi. Otopsi raporunun da kati raporu beklemekteyiz. Süreç devam etmektedir. Son olarak söyleyeceğim şey, bizim kültürümüzde taziye evi dediğimiz bir kavram var. Fakat şu bir haftalık süreçte gördük ki buna saygı gösterilmediği gibi adli süreçte çok ciddi şekilde manipüle edilmektedir. Sakince bekleyelim. Gerçekler ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

"Müşteki olarak ifade verdik. Dosyanın şüphelisi olarak değil"

Avukat Muharrem Çetin de soruşturmanın titizlikle devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz bugün müşteki olarak ifade verdik. Dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Gelişmeler oldukça biz açıklamamızı yaparız. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi" dedi.

Çetin, asılsız iddia sahipleriyle ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber