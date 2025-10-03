Bakan Kacır: Çelik üretiminde Avrupa'da 1. dünyada 7. büyük üreticiyiz

Kacır, 150 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Hasçelik Çelikhane'nin açılış töreninde, Türkiye'nin son 23 yılda yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracat ve kalkınmada büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Siyasi ve ekonomik istikrarla hemen her alanda tarihi kazanımlar elde edildiğini belirten Kacır, Türkiye gibi kıymetli bir cevheri adeta nakış misali titizlikle işleyerek asırlık başarı hikayelerine milletçe imza attıklarını anlattı.

Kacır, bundan 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatının, gelişmiş sanayi altyapısı, esnek üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlarla 270 milyar dolara çıktığını söyledi.

Milli gelirin 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirin 17 bin dolara yaklaştığını aktaran Kacır "Şoklara karşı dirençli ve istikrarlı büyüyen ekonomimizle sürekli güncellediğimiz programlar ve üretim kabiliyetlerimizle küresel tedarik zincirlerinin kalbindeyiz. Bu zincirin sürdürülebilirliğini sağlamak, kritik halkaları sürekli beslemek, önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörü arasındaki yerini pekiştirdi"

Bakan Kacır, kritik sektörlerde üretimde sürekliliğin, tedarikte güvenliğin teminatı çelik sektörünün yüksek katma değer, nitelikli istihdam ve ihracata yaptığı katkıyla "güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonunun bel kemiği olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda yakalanan büyük atılımla uyumlu şekilde sektörün, kurulu kapasitesini büyüten, üretim hacmini artıran ve ürün kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyan performansıyla küresel pazarlarda söz sahibi bir konuma eriştiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Çelik üretiminde bu yıl Avrupa'da 1. dünyada 7. büyük üreticiyiz. İhracatta yakaladığımız başarıyı bu yıl da güçlü bir ivmeyle sürdürüyoruz. Sektör, yılın ilk 9 ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata erişti. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörü arasındaki yerini pekiştirdi. Üretim ve ihracat rakamları kadar uzun vadeli rekabet gücünün anahtarı olan ürün gamının sürekli genişlemesi de hayati öneme sahip. Bugün, sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden soğuk işlenmiş ve galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş ve kaplanmış parçalara uzanan, farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla üretebilen bir Türk çelik sanayisi var. Bu ivme, nitelikli insan kaynağının emeği, üretim gücü ve yerli ve milli atılım iradesi sayesinde daha da güçlenecek."

Kacır, çelik sektörü başta olmak üzere metal sanayisinin tüm kollarının rekabetçiliğini ve verimliliğini artıracak adımları atmakta kararlı olduklarını, sektörü doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek küresel trendleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Avrupa Birliği'nin "Sınırda Karbon Düzenleme" mekanizmasıyla demir-çelik, çimento gibi sera gazı salınımı yoğun sektörlerde oyunun kurallarının adeta yeniden yazıldığına dikkati çeken Kacır, "Hazırladığımız Demir Çelik Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritası'nda, mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için 2053'e kadar 31 milyar dolardan fazla yatırım ihtiyacı öngörüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, yeşil dönüşüm yatırımlarıyla sürdürülebilir, verimli ve çevreci üretim altyapısının sektörün geleceği için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, bu süreci yeni bir fırsat penceresi olarak gördüklerini, düzenleyici çerçeve ve destek mekanizmalarını güncelleyerek üreticiyi yeni dönemin standartlarına hazırladıklarını söyledi.

- "Yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman"

Sanayicilerin yatırım ihtiyacını adresleyen finansmana erişimin bu konuda kilit unsur olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Yatırım teşviklerini daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları'nı hayata geçirdik. Bu doğrultuda, işletmelerin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritaları sunmasını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımlara, ileri düzeyde destek sağlıyoruz. Türk sanayisiyle uluslararası finans kuruluşlarının 'net sıfır emisyon' hedefine yönelik çabalarını birleştiren, bu kuruluşların finansal kaynakları, uzmanlığı ve birikiminden istifade eden çalışma modellerini hayata geçirmeye yönelik adımlar attık. Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar dolar üzerinde finansmanı sanayiciye, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' ile yeşil dönüşüm yatırımlarına, 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere adım attık."

Açılışı yapılan tesisin yıllık 375 bin ton üretim kapasitesiyle demir-çelik sanayisini güçlendireceğini, sektörün istihdamını ve üretimini daha da artıracağını bildiren Kacır, "Otomotiv, savunma sanayi, makine imalatı, havacılık, raylı sistemler ve tarım makineleri gibi ülke için stratejik öneme sahip pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik üreten tesis, yüzlerce vatandaşa istihdam sağlıyor. Ayrıca yüksek teknolojili ve çevreci altyapısıyla da öne çıkıyor." diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına omuz veren, yükü paylaşan her yatırımın yanında olmaya devam edeceklerini, millete iş, aş olacak, ülkeye güç katacak yatırımların arkasında durmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, Bakan Kacır'a hediye takdim etti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.