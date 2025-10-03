Ticaret Bakanı: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneğini (İMAS) ziyaret eden Bolat, burada gerçekleşen istişare toplantısında oto galerici esnafı ile bir araya geldi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, gün içinde Perpa ve İSTOÇ Ticaret Merkezlerini ziyaret ederek üretici ve esnafla bir araya geldiklerini, son olarak da oto galericilerle buluştuklarını söyledi.

Sorunları çözme noktasında istişarenin öneminden bahseden Bolat, otomobil sektörüne ilişkin tüm paydaşlarla zaman zaman bir araya geldiklerini ve tüm sorunları detaylıca ele aldıklarını anlattı.

Bolat, Kovid-19 sonrasında ve 2023 seçimleri döneminde otomotiv sektöründe ciddi bir dalgalanma oluştuğunu, otomobilin yatırım aracı olarak öne çıktığını kaydederek o dönemlerde yaşanan problemlerden bahsetti.

Araç fiyatlarının artması, tüketiciden otomobil fiyatı dışında ekstra ücret talep edilmesi, araç bulunamaması gibi sorunlar üzerine çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan Bolat, bu uygulamaları sektörün tüm paydaşları ile istişareler sonucunda devreye aldıklarını kaydetti.

- "Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturdu"

Ticaret Bakanı Bolat, hayata geçirdikleri uygulamalara ve bu düzenlemelerin sonucunda tüketici lehine ortaya çıkan sonuca ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasını uzattık, ikinci el araç satışlarının sıfır araçlardan pahalı olamayacağına ve öyle olduğu takdirde yaptırım uygulanacağına dair yönetmelik değişikliği yaptık, ilan sitelerine spekülatif ilanları önlemek için ilan doğrulama şartı getirdik. Noterlerle görüştük ve üçten fazla bireysel satış yapılamayacağı ve yapıldığı takdirde bunun yasal olmayacağı konusunda onların desteğini aldık. Onlar da uygulamaya başladılar. Bu aldığımız kararlarla bir de baktık bir-iki ay geçmeden hem oto fiyatlarında düşüşler başladı hem de ortalıkta olmayan 600 bin kadar sıfır araç ortaya çıkmaya başladı. Bir bollaşma oldu bayilerde, galerilerde. İkinci el satışlarında bir hareketlenme oldu."

Bolat, birkaç ay geçmeden piyasaların oturduğunu ve oynaklıkların bittiğini, fiyatların geriye gelmeye başladığını, spekülatif amaçla internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya gruplarında anlaşmalı fiyat şişirme faaliyetlerinin son bulduğunu vurguladı.

- "Düzenlemelerimiz her eksimde olumlu karşılandı"

Ticaret Bakanı Bolat, yetkili satıcılara yönelik düzenlemelerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergisi ödenen taşıtın fiyatının artırılamayacağı, 15 gün içinde taşıtın teslim edileceği, kısmi ödemesi yapılan taşıtın 45 gün içinde alıcıya teslim edilmesi gerektiği, kısmi ödemeye ilişkin sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin alıcıya sipariş iptal etme hakkı getirilmesi gibi alıcıların da mağdur olabildiği halleri önleyici hükümler, uygulamalar getirdik. Bunlar piyasada distribütör, bayi, ikinci el yetkili satıcılar ve otomobil müşterileri olarak her kesimde olumlu karşılandı."

Bolat, devreye aldıkları elektronik ilan doğrulama uygulamasından ve bunun faydalarından bahsederek, son olarak ikinci el satışlarda görülen "ücreti ödedim-ödemedim" tartışmalarını önlemek için güvenli ödeme sistemini hayata geçirdiklerini anlattı.

- "(Otomotiv sektöründe) 2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira ceza uygulandı"

Bolat, amaçlarının "araç alım satımında tüketici, satıcı, distribütör, bayi, galerici ve yetkili satıcılar açısından güvenilir ve istikrarlı bir sistem meydana getirmek" olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu sağlamak için otomotiv denetimlerini yoğun şekilde yaptık. Bu çerçevede 2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira yani yarım milyar liranın üzerinde de ceza uygulaması gerçekleştirildi. Düzenlemeyi çıkartmak için kolay değil ama çıkardıktan sonra onun uygulanmasını devlet ve hükümet olarak sağlamak zorundayız. Burada da denetimler ve yanlış uygulamalara karşı cezai uygulamalar gerekiyor."

- Bakanlıktan istişare toplantısına geniş katılım

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Bolat ve beraberindeki heyet İSTOÇ esnafının ve üreticilerin talep ve şikayetlerini dinledi.

İkinci kısmı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği yetkilileri ile ticaret merkezinde faaliyet gösteren esnaf katıldı.